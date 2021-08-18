Son dakika haberi! Bakan Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta sanayi esnafına aşure dağıttı

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki sanayi sitesinde incelemede bulundu, esnafa aşure dağıttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki sanayi sitesinde incelemede bulundu, esnafa aşure dağıttı.

Dönmez, Ayancık'ta incelemelerini sürdürüyor. Dönmez, selin hasar verdiği Ayancık Sanayi Sitesi'nde esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Sanayi bölgesine elektrik verilmesi için yürütülen altyapı çalışmalarını da inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Dönmez, ayrıca hicri yılın ilk ayı olan muharremin onuncu gününe rastlayan Aşure Günü dolayısıyla hazırlanan aşurelerden sanayi esnafına ikram etti.

Dönmez, incelemelerinin ardından ilçedeki diğer çalışmaları değerlendirmek üzere YEDAŞ Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü