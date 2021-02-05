Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

05.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:44
Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Son dakika ekonomi haberi: Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yarattığı normalleşme beklentileri, ABD'den gelen istihdam verilerinin ve Avrupalı şirketlerin verilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yarattığı normalleşme beklentileri, ABD'den gelen istihdam verilerinin ve Avrupalı şirketlerin verilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupalı şirketlerden BNP Paribas, Sanofi, Intesa Sanpaolo ve Thyssenkrupp gelirlerini açıklarken, ABD'de 2021'in ocak ayında işsizlik yüzde 6,3 ile Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Fransız bankası BNP Paribas ise 2020 yılının son çeyreğinde 1,59 milyar avro gelir elde ettiğini açıkladı. Gün içinde Avrupa'da bankacılık hisseleri yüzde 1 değer kazanırken, telekomünikasyon hisseleri yüzde 0,8 değer kaybetti.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 409,54 puanla seviyesini korudu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90'lık artışla 5.659,26 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80'lik yükselişle 23.083,42 puana ulaştı.

Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 değer kazanarak 14.056,72 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 6.489,33 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,63'lük yükselişle 1,204 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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