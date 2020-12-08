Son dakika haberi! Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında karargah olarak kullandığı yer restore edilerek ziyarete açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında karargah olarak kullandığı yer restore edilerek ziyarete açılacak

08.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:35
Son dakika haberi! Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında karargah olarak kullandığı yer restore edilerek ziyarete açılacak

Son dakika habere göre Keçiören Belediyesi, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'nin bahçesinde metruk halde bulunan ve Milli Mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan 'Atatürk Evi'ni restore edecek.

Keçiören Belediyesi, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'nin bahçesinde metruk halde bulunan ve Milli Mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan 'Atatürk Evi'ni restore edecek.

Keçiören'in Milli Mücadele'de önemli bir yeri olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Milli Mücadelemizin ve büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası olan bu yapıyı restore ederek bu güzel hatırayı hem yaşatacağız hem de geleceğe taşıyacağız. Kurtuluş Savaşımızın mimarı ve kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde aslında Milli Mücadele'nin karargahına; Keçiören'e gelmiştir. Şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binada Milli Mücadeleyi yönetmiştir. Aynı zamanda TEKNOKENT'in bahçesinde bulunan bu yapıyı da karargah olarak kullanmıştır. Maalesef şu an metruk bir halde olan yapıyı inşallah en kısa zamanda Ankara Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraber restore edip Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında veya daha öncesinde açmış olacağız. Yapının restorasyonunu da aslına uygun şekilde yapıp, Atatürk'ün yaşadığı yer olarak ziyaret edilecek bir mekan haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi! Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında karargah olarak kullandığı yer restore edilerek ziyarete açılacak
Son dakika haberi! Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında karargah olarak kullandığı yer restore edilerek ziyarete açılacak
Son dakika haberi! Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında karargah olarak kullandığı yer restore edilerek ziyarete açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Günyol

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı
Son dakika haberleri: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı
Son dakika yerel: 'Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar' isimli heykel açıldı
Son dakika yerel: "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykel açıldı
MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak
MSB: Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı Müzesi Kovid-19 sonrası yeniden ziyarete açılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında karargah olarak kullandığı yer restore edilerek ziyarete açılacak - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:04:06. #1.15#
title