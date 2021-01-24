Son dakika haberi! Almanya'da DİTİB camisi, Kovid-19 ile mücadele eden hastaneye maddi yardımda bulundu
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Son dakika haberi! Almanya'da DİTİB camisi, Kovid-19 ile mücadele eden hastaneye maddi yardımda bulundu

24.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:45
Son dakika haberi! Almanya'da DİTİB camisi, Kovid-19 ile mücadele eden hastaneye maddi yardımda bulundu

Son dakika gündem haberi: Almanya'nın Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wachtersbach Merkez Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor ve yoğun günler geçiren Gelnhausen MKK Hastanesine maddi yardımda bulundu.

Almanya'nın Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wachtersbach Merkez Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor ve yoğun günler geçiren Gelnhausen MKK Hastanesine maddi yardımda bulundu.

Wachtersbach DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Hakan Akbulut ile caminin din görevlisi Feyzullah Taşçı, cami cemaatinden topladıkları parayı, Gelnhausen Hastanesi Genel Müdürü Dieter Bartsch'a teslim etti. Akbulut, "Her yıl dernek olarak geleneksel hale getirdiğimiz kampanyalarımızın ilk sırasına bu yıl Gelnhausen hastanesini dahil ettik. Bu manada her türlü riske rağmen gece gündüz demeden hizmetlerini en iyi şekilde sürdürme gayretinde olan sağlık sektörünün hizmetleri tüm insanlık için özel bir yerdedir. Bizler de katkımızın olması gerektiğini düşünerek topladığımız nakdi yardımı derneğimiz ve toplumumuz adına teslim ettik." dedi.

Gelnhausen Hastanesi Genel Müdürü Bartsch da cami derneği üyelerine hastanelerine yaptıkları bağış için teşekkür ederek "DİTİB'in bölgede yaptığı çalışmaları takdir ediyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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