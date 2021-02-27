Son dakika haberi! Alibeyköy Barajı'nda az sayıda ölü balık ve karabatak kıyıya vurdu

Alibeyköy Barajı'nda az sayıda balık ve karabatak kıyıya vurdu.

İstanbul'a su sağlayan barajın çevresine gelen vatandaşlar, kıyıya vuran balıklar ve ölü karabataklar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine İBB ekipleri, sudan örnek alıp inceleme yaptı.

Vatandaşlar, bu sene baraj ve çevresinin çok kirlendiğini gözlemlediklerini belirterek, barajın eski haline kavuşabilmesi için yetkililerden yardım istedi.

İSKİ'den açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada ise teknik ekiplerin bölgede inceleme yaptığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bölgede herhangi bir endüstriyel/evsel atık su deşarjına rastlanmamış, barajın farklı noktalarından alınan numunelerde de çözünmüş oksijen değerlerinin yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca diğer fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler için de numuneler alınmıştır. Söz konusu kuş ve balık ölümlerinin bölgede illegal bazı balık avlanma tekniklerinden kaynaklanmış olabileceği tahmin edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel