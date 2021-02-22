Son dakika haberi... Afganistan'da istihbarat yetkilisinin aracına saldırı: 2 ölü
Son dakika haberine göre Afganistan'ın batısındaki Herat vilayeti İstihbarat Başkan Yardımcısı'nın makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayeti İstihbarat Başkan Yardımcısı'nın makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Herat Valisi Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Seyit Muhtar bölgesinde istihbarat yetkilisinin makam aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Saldırıda koruma ile şoförün yaşamını yitirdiğini ifade eden Katali, istihbarat yetkilisinin saldırı esnasında araçta bulunmadığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat