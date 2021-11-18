ADANA (İHA) - Adana'da ormanları yakan teröriste müebbet istendi

"Babama kızdım yaktım" demişti Pkk'nın talimatıyla ormanı yaktığı ortaya çıktı

Adana'da 5 noktada orman yangını çıkaran PKK'lı teröristin, örgütten aldığı talimat sonucu orman yangınlarını kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında para aldığı belirlendi

ADANA - Adana'da 5 noktada orman yangını çıkaran PKK'lı terörist hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Terör örgütü PKK adına faaliyet göstererek orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 7 Eylül'de tutuklanan A.İ.E.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, kentteki orman yangınlarını terör örgütünün talimatıyla çıkardığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın orman yangını çıkardıktan sonra kovalamaca sonucu yakalandığı 4 Eylül'de, polisten kaçarken kullandığı motosiklette şişe içerisinde 1,5 litre benzin, üst aramasında da kibrit kutusu, 1160 lira, 620 Euro, 10 dolar ve 7 bin Irak dinarı ve Erbil'e yolcu bileti bulunduğu vurgulandı.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe mevkiinde 24 Ağustos'ta çıkan orman yangını bölgesinde itfaiye ekiplerinin bir cep telefonu bulduğu ve bunun sanığa ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünün 3 Eylül'de çıkan orman yangınına ilişkin tutanağında yer alan, "bölgede sanığın kullandığı motosikletin izinin bulunduğu" bilgisine de iddianamede yer verildi.

İddianamede, sanığın 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye girdikten bir gün sonra kasten orman yangını çıkardığı kaydedildi. Sanığın üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lılarla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hattı olduğu bildirilen iddianamede, telefonun "web geçmişi" üzerinde yapılan incelemede de sanığın ormanları yakmadan önce yangınlara ilişkin haberler okuduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Polis Şehitleri Hatıra Omanı'nın da yakan A.İ.E.K'nın yangın çıkardığı ormanlık bölgelere aynı motosikletle gittiğinin kayıtlarla sabit olduğu vurgulanan iddianamede, orman muhafaza memurlarınca tutulan tutanaklarda da yangınların kasıtlı çıkarıldığının belirlendiği kaydedildi.

A.İ.E. K.'nin kentte 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı, bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğu dikkate alınarak, sanığın müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep olunur."

Merkez Çukurova ilçesinde 4 Eylül'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya başlayan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.