Son dakika haberi | Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi... Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye 3 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun