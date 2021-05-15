Son dakika haberi... ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'in, Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarının görülmesini engellemek istediğini belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'in, Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarının görülmesini engellemek istediğini belirtti

Son dakika haberi... ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'in, Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarının görülmesini engellemek istediğini belirtti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: NEW ABD'li Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib, Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "ırkçılıkla" suçladı.

NEW ABD'li Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib, Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "ırkçılıkla" suçladı.

Filistin asıllı Demokrat vekil Tlaib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, medya kaynaklarını hedef alarak dünyanın, İsrail'in ırkçı yöneticisi Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarını görmesini engellemek istiyor." ifadesini kullandı.

Tlaib, "Öyle ki dünya bebeklerin, çocukların ve ebeveynlerinin öldürülmesini görmesin. Öyle ki dünya Filistinlilerin katledildiğini görmesin." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Al Jazeera: İsrail'in yaptığı, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir
Al Jazeera: İsrail'in yaptığı, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir
Beyaz Saray: Medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik
Beyaz Saray: Medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik
Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki...
Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Alişan Cansu Dere Serdar Ortaç Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Töre Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'in, Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarının görülmesini engellemek istediğini belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 18:55:55. #1.16#

title