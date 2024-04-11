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Partiler Arası Bayramlaşma Programında Saadet Partisi Ziyaret Edildi

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Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında çeşitli partilerin heyetleri Saadet Partisini ziyaret etti.

Konuk heyetleri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Genel İdare Kurulu Üyesi Nesibe Erkalan Çakır ile STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Nurican Kutoğlu ağırladı.

Saadet Partisini ziyaret eden CHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Batuhan Cakcak yer aldı.

Ziyarette, karşılıklı bayramlaşmanın ardından, ülke gündemi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konuşuldu.

Güneş, ziyarette Ramazan Bayramı'nda tüm dünyadaki mazlumların kurtuluşa ermesini temenni ederek, "Ülkemizde birlik ve beraberlik sağlanarak, itham edici, suçlayıcı, dışlayıcı ve ağır sözlerle konuşma dönemini bu bayram vesilesiyle inşallah kapatırız." diye konuştu.

Demir ise son seçimde halkın "kibri ve yukardan bakmayı dışladığını" belirterek, şöyle konuştu:

"Seçimde halkımız ziyaretçilere bir mesaj veriyor. 'Konuşun, oturun, anlaşamayabilirsiniz ama kibar olun nazik olun.' Dolayısıyla ben yeni dönem siyasetinde birbiriyle konuşabilen, siyasi iletişim kurabilen, fikir ayrılıkları olabilir ama bunların üzerine tartışabilen nazik insanların siyaset yaptığı bir ortam görüyorum."

İYİ Parti heyetinin ziyareti

Parti İçi Eğitim Politikaları Başkanı Ayşe Sucu, Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer ve Gençlik Kolları Üyesi İlayda Tezcan'dan oluşan İYİ Parti heyeti de ziyarette ev sahiplerine çiçek takdim etti.

Heyettekiler, bayramın huzurlu geçmesi adına karşılıklı temennilerini iletti.

Bayramlaşmanın ardından Güneş, İYİ Partinin yakın zamanda gerçekleştireceği olağanüstü kurultayın şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Sucu ise kurultayların heyecanlı süreçler olduğunu, aynı zamanda "demokrasi" anlamına geldiğini belirterek, sonucun herkes için hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları, ekonomi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinildi.

HÜDA PAR heyetinin ziyareti

Saadet Partisini ziyaret eden HÜDA PAR heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Bozdaş ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er yer aldı.

Güneş ziyarette, Gazze'de insanlık suçu işlendiğini belirterek, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin İsrail'e açık destek verdiğini hatırlattı.

Bu desteğin verilmemesi gerektiğine işaret eden Güneş, "Türkiye de gereken tepkiyi virajlı yollardan giderek veriyor. Bizler tepkimizi söyleyebiliriz ama devletin en yetkili insanları da söylemeli. Partilerin Filistin, Gazze, Suriye ve Mısır konularında kutuplaşmaması ve fikir alışverişinde bulunması lazım. Bunları yüksek sesle söylememiz lazım." diye konuştu.

Gazze'de şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Güneş, herkesi Filistinliler için düzenlenen yardım kampanyalarına katılmaya çağırdı.

Öteki partiler

Saadet Partisini, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Zafer Partisi, DSP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi heyetleri de ziyaret etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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