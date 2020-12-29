Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 343 bini geçti
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Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 343 bini geçti

29.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:04
Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 343 bini geçti

Son dakika haberi: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 24 artarak 343 bin 211'e ulaştı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 24 artarak 343 bin 211'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 209 bin 252 artışla 19 milyon 789 bin 239'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 2 bin 24 artarak 343 bin 211 oldu.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 700 bini geçerken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 250 milyona yaklaştı.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 200 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 715 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 280 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 518 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 224 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 506 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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