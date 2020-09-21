Son dakika haberi: 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi
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Son dakika haberi: 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli göz altına alındı.

Son dakika haberi: 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi
21.09.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:53

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından 1.5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yazyurdu Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamada bin 515 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, İki şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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