Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ZONGULDAK, yarın Uzun Mehmet Cami ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışını yapmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hazırlanıyor.

ZONGULDAK, yarın Uzun Mehmet Cami ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışını yapmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını yapmak için yarın kente gelecek. 6 bin kişilik kapasitesiyle kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazını kılacak olan Erdoğan, ardından Filyos Limanı'nın açılışına katılacak. Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde ise kentte heyecana neden oldu. Erdoğan'ın Filyos Limanı'ndan vermesi beklenen müjde, heyecanla bekleniyor. Erdoğan'ın son olarak ise maske fabrikasının yeni üretim tesisinin açılışına katılması bekleniyor.

UZUN MEHMET CAMİMilli Egemenlik Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1,5 yıl önce inşaatına başlanan Uzun Mehmet Camisi, 71 metre yüksekliğinde 4 minareden oluşuyor. 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor. 12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanındaki diğer bölümlerinde çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar bulunuyor. 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.FİLYOS LİMANI

İnşaatına 2016 yılında başlanılan Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette önemli rol alması planlanıyor. Aynı bölgedeki Filyos Endüstri Bölgesi'nde kurulması planlanan sanayi kuruluşlarına da hizmet edecek limanda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kurdu. TPAO'nın kurduğu merkezden, doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj Gemisi'nin lojistik ihtiyaçları karşılanıyor. Karadeniz'den çıkan doğalgaz, 2023 yılında Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılarak halkın hizmetine sunulacak.


Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor
Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (4)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (4)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bergen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:57:19. #1.14#

title