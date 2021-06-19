Son dakika haber! Yusuf Günay: "Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak!"
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Son dakika haber! Yusuf Günay: "Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak!"

Son dakika haber! Yusuf Günay: 'Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak!'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, başkanlık seçimleri öncesi divanda yaptığı konuşmada, "Burada bir demokrasi atmosferi içinde saygı değer 5 adayımız ekipleri ile birlikte 5 ayrı renkte yarışacak.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, başkanlık seçimleri öncesi divanda yaptığı konuşmada, "Burada bir demokrasi atmosferi içinde saygı değer 5 adayımız ekipleri ile birlikte 5 ayrı renkte yarışacak. Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı camiada 38. başkanın belirleneceğini Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmasını Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yaptı. Camia adına bugün demokrasi günü yaşadıklarını belirten Günay, "Şahsım ve yönetim kurulu adına sizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın başkanımız rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadı. Kendilerine huzurlarınızda tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaptığı hizmetlerden dolayı huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Üç yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek dün bir karar aldık. FFP anlaşması üçüncü yılın sonunda, anlaşma çerçevesinde UEFA söz verdiğimiz kuralları titizlikle yerine getirdiğimizi belirledi ve anlaşma kararından bizi çıkardı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki, yeni yönetim bunun imkanlarını da kullanacaktır. Burada bir demokrasi atmosferi içinde saygı değer 5 adayımız ekipleri ile birlikte 5 ayrı renkte yarışacak. Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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