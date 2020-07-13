Son dakika haber: Yeşilay'dan genç gönüllülere bağımlılık farkındalığı eğitimi Gelen son dakika haberlerine göre Yeşilay, 46 ülkeden gelen genç gönüllülere bağımlılık farkındalığı eğitimi verdi.

Yeşilay, 46 ülkeden gelen genç gönüllülere bağımlılık farkındalığı eğitimi verdi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile "Bağımlılık Farkındalık Programı" başlıklı online eğitim gerçekleştirdiği belirtildi.

Gönüllülük alanında çalışan ve projeler yürüten katılımcıların bağımlılıkla mücadele alanında da aktif olarak çalışmaları ve bağımlılıkla mücadelede genç gönüllülüğün öneminin vurgulanması amacıyla düzenlenen ve iki gün süren programa, 46 ülkeden 100'den fazla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katıldığı ifade edildi.

Eğitimde bağımlılıkta önleme çalışmaları, tütün bağımlılığı ve Kovid-19, teknoloji ve oyun bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar ve online kumar bağımlılığı ile Yeşilay gençlik ve gönüllülük çalışmaları başlıklarının ele alındığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Eğitim programı kapsamında Dr. Abdullah Uçar 'Bağımlılıkta Önleme Çalışmaları', Doç. Dr. Hasan Volkan Kara, 'Tütün Bağımlılığı ve Kovid-19', Klinik Psikolog Melike Şimşek 'Madde Bağımlılığı', Doç. Dr. Merih Altıntaş 'Kumar ve Online Kumar Bağımlılığı' ve Sara Evli Özhan 'Yeşilay Gençlik ve Gönüllülük Çalışmaları' başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Eğitimlere, İslam İşbirliği Gençlik Forumu gönüllülerinden 18-35 yaş arası lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 102 üniversite öğrencisi katıldı. Eğitimi tamamlayan öğrencilere dijital sertifika verildi."

"Yeşilay 100 yıldır toplum yararına hizmetler sunuyor"

Açıklamada, Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç'in de eğitimde "Teknoloji ve Oyun Bağımlılığı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdiği belirtildi.

Sunumunda, Yeşilay'ın 100 yıldır halk sağlığı ve bağımlılıklar alanında toplum yararına hizmetler sunduğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadelemizde gençlerin de çok önemli ve etkin bir paydaş olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda onlarda bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. İslam İşbirliği Gençlik Forumu gönüllülerine yönelik yaptığımız bu eğitimde de uzman isimlerle gençleri bir araya getirerek gençlerin bağımlılık kavramı, özellikle kumar, madde ve teknoloji bağımlılığı olmak üzere kimyasal ve davranışsal bağımlılık türleri, riskler ve koruma faktörleri ile Yeşilay gençlik ve gönüllülük çalışmaları konularında bilgi ve donanımlarını geliştirmeyi hedefliyoruz."

Davranışsal bağımlılıkların da ciddi sonuçlara yol açtığını belirten Dinç, "Davranışsal bağımlılıklar çok bilinmiyor; akla ilk olarak kumar geliyor. Ancak son 10 yılda internet ve oyun bağımlılığının artmasıyla tüm dünyada farkındalık da yükselmeye başladı. Yine de davranışsal bağımlılıkların hastalık olarak kabul edilmediğini, kötü alışkanlık olarak görülüp önemsenmediğini görüyoruz. Diğer yandan bu alanda çalışan uzmanlar da çok az ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi modeli yok." ifadelerini kullandı.

Davranışsal bağımlılıkların, kumar, seks, alışveriş, spor, iş ve internet bağımlılığını kapsadığını anlatan Dinç, internet bağımlılığının tüm diğer bağımlılık türlerini kapsayabildiği için en tehlikeli davranışsal bağımlılık olarak değerlendirildiğine işaret etti.

Kaynak: AA