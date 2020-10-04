Son dakika haber... Yemen ordusu Marib'de bazı askeri noktaları Husilerin elinden kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Yemen ordusu Marib'de bazı askeri noktaları Husilerin elinden kurtardı

04.10.2020 00:13 | Son Güncelleme: 04.10.2020 00:16
Son dakika haber... Yemen ordusu Marib'de bazı askeri noktaları Husilerin elinden kurtardı

Son dakika haberi... Yemen ordusu, Marib kentinde İran destekli Husilerin elindeki bazı askeri noktalarda kontrolü sağladı.

Yemen ordusu, Marib kentinde İran destekli Husilerin elindeki bazı askeri noktalarda kontrolü sağladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, halk direniş güçlerince desteklenen ordu birliklerinin, Marib'in batı kesimindeki Muhadra bölgesinde Husilerin elindeki askeri noktalara operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucu bölgede askeri noktalarda kontrolün sağlandığı, Husilerden ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Husilerin Muhadra cephesine gelen destek konvoyunu hedef aldığı aktarıldı.

Hava saldırısında ölen ve yaralananların olduğu belirtilen açıklamada, sayıya ilişkin bilgi verilmezken 6 zırhlı araç ve tankın da kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Ebru Gündeş Melisa Aslı Pamuk
Spor Tisserand Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yemen ordusu Marib'de bazı askeri noktaları Husilerin elinden kurtardı - Marib
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 00:16:47. #1.15#
title