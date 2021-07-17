Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,73 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,73 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,78'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102444-7,73
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,937597-4,67
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,854594-4,14
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF14,544034-3,65
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,946711-3,63
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,996377-3,45
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF14,683729-3,44
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,950695-3,32
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,129268-3,31
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,259698-3,30
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,065953-2,78
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,009742-2,32
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,062565-2,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,114813-2,21
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033595-1,79
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021110-1,75
HEM Hisse Senedi EYF0,025835-1,71
ZEM Hisse Senedi EYF0,026875-1,70
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,068877-1,69
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,048459-1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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