Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5)

03.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:09
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberleri: Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,12 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,12 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 0,35'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008796 -3,12
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040320 -0,08
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018879 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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