Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 9,23, BES fonları ise yüzde 13,80 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında tek yükselen yüzde 0,27 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 23,70 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında tek yükselen yüzde 0,29 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 23,23 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: