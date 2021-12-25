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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 9,23, BES fonları ise yüzde 13,80 değer kaybetti.

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 9,23, BES fonları ise yüzde 13,80 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında tek yükselen yüzde 0,27 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 23,70 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında tek yükselen yüzde 0,29 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 23,23 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-9,23376107268
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-23,6815015
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-14,1189782
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-5,70724428
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-14,2437037
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-19,3771071
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-3,80421923
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-23,7012012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2738370
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-13,8024518227
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-18,1052349
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-15,02606
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-19,2329029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-8,391052103
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-9,3027027
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-23,2313013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2913130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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