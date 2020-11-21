Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (3)

21.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:06
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,38 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,38 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,33 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,25 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 1,98 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,3129924454
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,11726012
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,391898
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,4767634
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6870655
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,08342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,3313013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2425250
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,3826222339
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,36554213
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,57220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,2529281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,471161106
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7428253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,9816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2516160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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