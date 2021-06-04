Son dakika haber! Van YYÜ Radyasyon Onkolojisi Bölümü yeniden hizmet vermeye başladı

Son dakika gündem haberi... Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü 5 yıllık aradan sonra yenilenen cihazlarla yeniden hizmet vermeye başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü 5 yıllık aradan sonra yenilenen cihazlarla yeniden hizmet vermeye başladı.

Bölümün açılış programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, onkoloji bölümünün tekrar devreye alınmasıyla vatandaşların il dışına gitmekten kurtarılmasını sağlayan üniversite ve hastane yönetimine teşekkür etti.

AK Parti Van Milletvekilli İrfan Kartal, Van'da son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını belirterek, kentin sağlık alanında bölgenin başkenti konumunda olduğunu ifade etti.

AK Parti Van Milletvekilli Abdulahat Arvas da bölümün tekrar açılmasıyla tedavi için başka ile giden hastaların bundan böyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tedavilerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümünün 2007 yılında hizmete başladığını aktardı.

2013 yılında dış destek alım kredisi ile büyük bir yatırım yapılarak lineer akseletör (lineer hızlandırıcı ) radyoterapi cihazı ile içinde bulunduğu dönemin kanser hastalarına en güncel tedavinin uygulandığını belirten Selvi, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 yıldır yüksek maliyetli cihaz arızaları, bakım onarımları gerekse radyasyon onkoluğu doktor temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle hasta tedavisi 5 yıldır yapılamayan radyasyon onkoloji ünitemizin tekrar hayata geçirilmesi için üniversite yönetimimiz, hastane yönetimimiz ile mevcut arızaların giderilmesi ve cihaz takviyesi yapılması, parça dahil bakım onarımların yapılması, güncel teknolojilerin bölüme kazandırılması,UPS sistemleri gibi tüm altyapısal sistemlerin yenilenmesi ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı temini için çalışmalarını tamamlamıştır. Ülkemizde birkaç merkezde bulunan güncel yapay zeka tabanlı son teknoloji Tedavi Planlama Sistemi (TPS) kurulmuş ve Radyasyon Onkoloji Uzmanı bölüme kazandırılmıştır. Ayrıca bölümde bulunan 2003 model olan Bilgisayarlı Tomografi cihazı ömrünü tamamladığından ve yedek parçaları bulunamadığından başka bir tomografi cihazı bölüme getirilmiş olup faaliyete başlamıştır. Yaklaşık 3 milyon TL tutarında bir yatırımın yapıldığı ve yıllık bakım onarım maliyetinin 1 milyon TL'ye yakın olan modern ünitemizi, Van ve çevre illerimizde yaşayan, erken tedavisinin elzem olduğu kanser hastalarımızın hizmetine açmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

"Bölgemizde onkolojik cerrahinin en çok yapıldığı tıp merkezimizde tıbbi onkoloji, nükleer tıp birimlerinin olmazsa olmazı durumundaki Radyasyon Onkoloji bölümümüz tedavilerin multidisipliner takip edilmesinde büyük bir eksiği gidermiş olacak ve tek bir kampüs alanı içinde kanser hastalarımıza tüm hizmetler sunulmuş olacaktır." diyen Prof. Dr. Şevli, "Ayrıca Van ve çevre illerinin sağlık alanında tek eğitim merkezi olan üniversitemizde radyoterapi ve radyasyon onkoloji alanında uygulamalı dersler ve stajların yapılması da sağlanmış olacak, gelecek nesillere kanser ile mücadelede daha deneyimli sağlık personelleri yetiştirmeye devam etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından vali ve beraberindekiler bölümü gezerek incelemede bulundu.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ve sağlık çalışanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu