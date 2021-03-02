Son dakika haber | Vaka sayısı en az illerden Batman'da, esnafın 'normalleşme' sevinci
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Son dakika haber | Vaka sayısı en az illerden Batman'da, esnafın 'normalleşme' sevinci

02.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:46
Son dakika haber | Vaka sayısı en az illerden Batman'da, esnafın 'normalleşme' sevinci

Gelen son dakika haberine göre KORONAVİRÜS vaka sayılarının en az olduğu kentler arasında yer alan Batman'da esnaf, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının sevincini yaşadı.

KORONAVİRÜS vaka sayılarının en az olduğu kentler arasında yer alan Batman'da esnaf, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının sevincini yaşadı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 8,06 oranla Türkiye'nin en az vaka sayısının olduğu kentler arasında yer alan mavi listedeki Batman'da, koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme süreci başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir işletmelerine müşteri alamayan kafe, lokanta, pastane gibi yerler sabahın ilk saatlerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Batman'ın mavi listede yer almasına sevindiklerini anlatan lokanta işletmecisi Nurullah Batar, "Bugün itibarıyla iş yerimizin temizliği yaptıktan sonra kurallara uygun bir şekilde masalarımızı dizdik. O sıkıntılı günleri artık geride bırakmak istiyoruz. Ancak en düşük iller arasında bulunmamız nedeniyle vatandaşların rehavete kapılmamasını istiyoruz. Bugün itibarıyla tüm işçilerimizi görev başında ve nefes aldık, umarım daha iyi notalara geliriz" dedi.

Çay ocağı işletmecisi Seyfettin Güneri, işletmeleri kapalı olmasından dolayı mağdur olduklarını ifade ederek, sıkıntılı günleri bugünden itibaren geride bıraktıklarını söyledi.


Son dakika haber | Vaka sayısı en az illerden Batman'da, esnafın 'normalleşme' sevinci
Son dakika haber | Vaka sayısı en az illerden Batman'da, esnafın 'normalleşme' sevinci
Son dakika haber | Vaka sayısı en az illerden Batman'da, esnafın 'normalleşme' sevinci
Son dakika haber | Vaka sayısı en az illerden Batman'da, esnafın 'normalleşme' sevinci
Son dakika haber | Vaka sayısı en az illerden Batman'da, esnafın 'normalleşme' sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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