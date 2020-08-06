HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber: Türkiye ve Azerbaycan, satranç turnuvasında karşılaşacak

Gelen son dakika haberine göre Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç mili takımları, FIDE On-line Satranç Olimpiyatı çerçevesinde karşı karşıya gelecek.

Son dakika haber: Türkiye ve Azerbaycan, satranç turnuvasında karşılaşacak
06.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:56

Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç mili takımları, FIDE On-line Satranç Olimpiyatı çerçevesinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonunun ortak düzenlediği turnuva, 8-10 Ağustos tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında yapılacak dostluk turnuvasına Türkiye'yi temsilen milli sporcular Dragan Solak, Cemil Can Ali Marandi, Cem Kaan Gökerkan, Emre Can, Deniz Özen, Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar ile Ece Özbay katılacak.

Azerbaycan Milli Takımı adına ise Teimour Radjabov, Shakhriyar Mamedyarov, Gunay Mammadzada, Gulnar Mammadova, Vugar Asadli, Khanim Balajayeva, Rauf Mamedov, Gadir Guseinov, Turkan Mamedjarova, Ulviyya Fataliyeva, Aydın Süleymanlı ile Govhar Beydullayeva yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, amaçlarının iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirmek olduğunu söyledi.

"Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve kardeşliği her şeyin üstündedir." diyen Tulay, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak salgın sürecinde çok sayıda çevrim içi turnuva, kampanya ve etkinlik gerçekleştirdik. Satrancın ruhunu ve temsil ettiği güzellikleri dijital platformlara taşıdık. Fakat bu düzenleyeceğimiz turnuvanın yeri bambaşka. Tarih boyunca kuvvetli bağlarla ilişki kurduğumuz, kardeş ülkemiz Azerbaycan ile düzenlenecek turnuva için çok heyecanlıyız. Eminim centilmence bir mücadeleye tanık olacağız. İki ülke kadim dostluklarını satranç sporu ile bir kez daha herkese ilan edecek. Çok kıymetli Azerbaycanlı sporculara ve turnuvaya katılacak değerli milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağında noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağında noktayı koydu: Gündemimizde yok
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gupse Özay Demet Akalın Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Jose Sosa Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Türkiye ve Azerbaycan, satranç turnuvasında karşılaşacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:18:21. #1.14#
title