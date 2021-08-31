Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek

Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Turkcell'in, Türkiye'deki bisiklet yarışlarına yeni bir soluk katan Turkcell GranFondo Serisi'nin İzmir etabında geri sayım heyecanı sürüyor.

Turkcell'in, Türkiye'deki bisiklet yarışlarına yeni bir soluk katan Turkcell GranFondo Serisi'nin İzmir etabında geri sayım heyecanı sürüyor. 20'den fazla ülkeden binlerce yol bisiklet yarışçısını buluşturacak bisiklet yarışında pedallar, KAHEV iş birliğiyle orman yangınlarında zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için dönecek.

TURKSPORU'nun ve eğitimin en büyük destekçilerin biri olan Turkcell, GranFondo bisiklet yarışı serisi kapsamında sosyal sorumluluk yaklaşımlı etkinliklerini de devam ettiriyor. 5 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek olan serinin ikinci yarışında, pedallar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle orman yangınlarında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için dönecek. Ayrıca yangın bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlanacak.

Verilen bilgiye göre, turkcellgranfondo.com adresine girenler, sosyal sorumluluk bölümünden kendi sosyal medya hesapları için kart oluşturup bunu ücretsiz bir şekilde paylaşabilecek. Böylece hem çocukların eğitimi hem de okulların tadilatı için başlatılan kampanyaya destek olabilecek. Bununla birlikte dünyaca ünlü efsane bisiklet yarışının heyecanını Türkiye'ye taşıyan operatör, katılımcıları yarış alanına gelirken yanlarında elektronik atık getirmeye davet ediyor. Etkinlik alanında ve operatörün mağazalarında toplanan tekno atıklardan elde edilecek gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.

"Pedallar eğitim için dönecek"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Dünyaca ünlü GranFondo yol bisiklet yarışı serisini, İstanbul'dan sonra İzmir'de bisikletseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca bu yarış, bizim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Bölgedeki birçok insan gibi çocuklar da yangından olumsuz etkilendi. Bu durumu en aza indirmek için onların eğitimlerine destek vermek istedik. Bu amaçla; bisiklet yarışında pedallar eğitim için dönecek. Herkesi, İzmir'in muhteşem kent atmosferi eşliğinde bisiklet binmeye ve yarışta yer almaya davet ediyoruz" dedi.

"Değişim için harekete geç"

Operatör, Haziran ayında gerçekleşen bisiklet yarışının İstanbul etabında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin insan odaklı ve çevreye duyarlı lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerini, çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde değerlendirerek etkinliğe farklı bir boyut kazandırmıştı. Bu kapsamda operatör, yarışmacıların tişörtlerine yapıştırabilecekleri BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı "Değişim için harekete geç" sloganıyla birlikte çıkartma olarak bastırırken, Turkcell Bisiklet Takımı da yarışmaya #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılmıştı. Konak Meydanı'ndan start alacak bisiklet yarışında da yine tüm yarışmacılar ve operatörün bisiklet takımı, üzerinde bu çıkartmaların bulunduğu formalarla yarışacak. - İZMİR

Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Ali Öztürk Samet Aybaba Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:13:30. #1.14#

title