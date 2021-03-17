Son dakika haber... Tüfenkci: "Ulaşım yatırımının toplam bedeli 8,9 milyar"

Son dakika haberi... AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilli Bülent Tüfenkci, 18 yılda her alanda Malatya'ya büyük yatırımlar yapıldığını ifade ederek, ulaşım yatırımının toplam bedelinin 8,9 milyar olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilli Bülent Tüfenkci, 18 yılda her alanda Malatya'ya büyük yatırımlar yapıldığını ifade ederek, ulaşım yatırımının toplam bedelinin 8,9 milyar olduğunu söyledi. Tüfenkci, "Kuzey çevre yolunun bu yıl Battalgazi bölgesine kadar olan kısmını tamamlamış ve 2022 sonu itibariyle hizmete sunmuş olacağız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, ulaşım yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 18 yıl içerisinde Malatya'ya toplam 25 milyarlık hizmet kazandırdıklarını ifade ederek, "Malatya'mız doğu ile batının kavşak noktası olması münasebetiyle birçok olun kesişme sahasıdır. Bu anlamda bu bilinçle 18 yılda önemli yatırımlar kazandırdığımız Malatya'mız önemli yatırımları almaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Bu yıl kuzey çevreyolunun Battalgazi bölgesine kadar olan kısmı tamamlanmış olacak"

Ulaşım alanında Malatya'ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Tüfenkci, "Ulaştırma alanında baktığımızda geçtiğimiz aylarda Kömürhan köprüsü ile Tohma köprüsünün açılışını yaptık. Kuzey Çevreyolu'nun 54 kilometresinin 20 kilometresi tamamlandı. İnşallah bu yıl Battalgazi bölgesine kadar olan kısmını tamamlamış ve 2022 sonu itibariyle hizmete sunmuş olacağız. Bilindiği gibi Malatya Havaalanı Terminal binasının temelini attık. Bu yatırımımızın değeri 250 milyon civarında" ifadelerini kullandı.

"129 milyon değerinde bir viyadük yatırımı kazandıracağız"

Tüfenkci, Beylerderesi'ne alternatif viyadük için girişimlere başlandığını da belirterek, şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanımız ile son yaptığımız görüşmede Beylerderesi'ne alternatif bir viyadük yapımı için girişimlerin başlatılması talimatı verildi. Bilindiği gibi Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nün olduğu yerde bir baraj yapıldı. O baraj yapılınca alternatif yol barajın altında kaldı. Buraya bir alternatif yol yapılması lazımdı. Çünkü burası 16 ilin bağlantı yolu. Bununla ilgili Ulaştırma Bakanlığımız girişimlere başladı. Yeşilyurt bölgesine yaklaşık 129 milyon değerinde bir viyadük yatırımı kazandıracağız. Tabi bu yatırımlar sadece birkaçı. Malatya'mız ulaşımda 18 yılda 8,9 milyar değerinde yatırım aldı." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı