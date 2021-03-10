- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: "Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı"- Kılıç, Azerbaycan ve...
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- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: "Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı"- Kılıç, Azerbaycan ve...

10.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:17

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: "Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı" Kılıç, Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini ziyaret etti Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay...

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: "Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı"

Kılıç, Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini ziyaret etti

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret ederek, "Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek vatan mücadelesinde hayatını kaybedenleri mezarı başında andı. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, daha sonra Azerbaycan Şehitliği'ne geçti. 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanına gelen Kılıç, Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı. Kılıç, temasları kapsamında Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Türk Şehitliği hatıra defterini imzalayan Kılıç yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz, sizler 103 yıl önce Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve topraklarını kurtarmak için Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza kahramanca çarpışarak şehitlik mertebesine eriştiniz. 30 yıl süren işgalden sonra 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve 44 gün süren vatan muharebesinin neticesinde can Azerbaycan'ın toprakları şerefli bir zaferle azat edildi" diye konuştu. "Bugün bir millet iki devlet olarak zaferin dördüncü ayını büyük bir gurur ve sevinçle kutlarken, aziz hatırasına saygı ve minnet anıyoruz" diyen Kılıç, "Uğrunda canınızı feda ettiğiniz bu kardeş toprağında huzur içinde yatınız" ifadelerini kullandı. Kılıç, "Türk milletinin sarsılmaz kardeşliğini tarihimize altın harflerle kazıyan aziz şehitlerimizin kabirleri Azerbaycan'ın dört bir köşesinde kardeşleriniz tarafından en değerli emanetler olarak korunmaktadır. Manevi huzurunuzda bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhlarınız şad olsun" şeklinde konuştu.

"Bizimle mücadele etmek isteyenler iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç,"Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük, Meclis Başkanı ile görüştük, milletvekilleri ile bir araya geldik. Şu anda Türk şehitliğindeyiz. Burada can Azerbaycan için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin huzurundayız. Aynı zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin de şehadete erdikleri bir noktadaki şehitliğin yanındayız" dedi.

Azerbaycan'da kendilerini başka bir ülkede hissetmediklerini ifade eden Kılıç, "Kendi ülkemizdeki gibi düşünüyoruz. Azerbaycan Türkiye, Türkiye Azerbaycan. Bu noktada bizim aramızda bir fark yok. 44 gün süren bu mücadele esnasında tüm dünyaya bunu gösterdi ki bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalıdırlar. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koymuş olduğu gibi Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz olur, Azerbaycan'ın üzüntüsü üzüntümüzdür ama mücadelesi de mücadelemizdir" şeklinde konuştu.

Kılıç, "Bu noktada bu birliği ve beraberliği de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu olarak Bakü'deyiz, Azerbaycan'dayız. Buradan Milli Meclise geçip temaslarımıza devam edeceğiz. İnşallah Rabbim gelecekte bu bölgede hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin huzurunun korunması ve tüm bölgedeki huzura da nasıl liderlik ettiğimizi İnşallah görecektir" dedi.

Kılıç, Bakü'deki temaslarını tamamladıktan sonra yarın Azerbaycan'dan ayrılacak.

- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: 'Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı'- Kılıç, Azerbaycan ve...
- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: 'Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı'- Kılıç, Azerbaycan ve...
- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: 'Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı'- Kılıç, Azerbaycan ve...
- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: 'Bizimle mücadele etmek isteyenler, iki devletin beraber mücadelesine hazır olmalı'- Kılıç, Azerbaycan ve...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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