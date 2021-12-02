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Son dakika haber | Şişli'deki ölümlü trafik kazasına ilişkin iddianame hazırlandı

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Şişli'deki ölümlü trafik kazasına ilişkin iddianame hazırlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şişli'de bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Ahmet T. hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen İett'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Ahmet T. hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet T.'nin (28), kullandığı otobüsle 23 Ağustos'ta Harbiye'den Osmanbey'e doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

Harbiye Askeri Müzesi yakınında, Ahmet T.'nin, dikkatsizliği sonucu, yolun karşısına geçmekte olan Remezan Taner'e (73) çarparak ölümüne neden olduğu ifade edilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre şüphelinin asli kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin, olayda kusurunun olmadığını savunduğu bilgisine yer verilerek, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Ahmet T'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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