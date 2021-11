Son dakika haber... Şehit annesinden duygulandıran paylaşım

MARDİN (İHA) - Mardin'in Derik ilçesinde 6 yıl önce yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan Elazığlı jandarma uzman çavuş Sezer Aydemir'in annesinin, oğlunun şehadet yıl dönümünde okuduğu şiir dinleyenleri duygulandırdı.

Mardin'in Derik ilçesinde 6 yıl önce yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan jandarma uzman çavuş Sezer Aydemir'in annesi Aynur Aydemir, oğlunun şehadet yılı dolayısıyla evladının fotoğraflarını montajlayıp şiir okuyarak kayıt altına aldı. Acılı annenin paylaşımı görenleri duygulandırdı. Anne Aynur Aydemir, eşi Metin Aydemir ile birlikte şehitliğe gelerek çocuklarının kabri başında dua okudu.

"Biz bu vatana evlat vermişiz can vermişiz saygı ve ilgi bekliyoruz, ama o biri şehidin bacısına küfür ediyor"

Oğlunun şehit olmasının üzerinden 6 sene geçtiğini belirten anne Aynur Aydemir, "6 senedir oğlum bizden gitti. Her gün şehitliğe gelerek dualar ediyoruz. Onun hayrını vermeye çalışıyoruz. Yaptığım paylaşım bir anda oldu. Oğlumun resmine baktım mı her şey dökülüyor zaten. Yürekten geliyor. Şehit annelerinin işi çok zor, hayatı zor, Allah razı olsun devletimiz her zaman bütün kurumlarıyla yanımızda ama halkın içinde de bazen kendini bilmezler çıkıyor. Geçenlerde birisi şehidimizin bacısına küfür etti. Biz bu vatana evlat vermişiz can vermişiz saygı ve ilgi bekliyoruz ama o biri şehidin bacısına küfür ediyor. Bir şehidin bacısına küfür etmek ne demek, birkaç gün gündem olduktan sonra unutulup gitti. Biz bu vatana evlat verdik can verdik. Bu vatan bizim. Kimse bize küfür edemez. Şuan da biz burada nefes alıp rahat rahat geziyorsak bu şehitlerin sayesindedir. O yüzden herkes şehit ailelerine saygılı olsun. Bu akşam yatsı namazından sonra Doğukent Ulu Cami'de mevlidimiz var. Herkes gelsin dua edelim dua alalım" dedi. - ELAZIĞ