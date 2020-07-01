Son dakika haber: Şanlıurfa'da doğaya salınan kelaynaklar kafese alınmaya başladı Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve üremeleri için doğaya bırakılan kelaynaklar kafeslere alınmaya başlandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve üremeleri için doğaya bırakılan kelaynaklar kafeslere alınmaya başlandı.

Birecik'te 43 yıl önce 11 kelaynakla kurulan Kelaynak Üretme İstasyonu'ndaki kuşların çoğalması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Üreme dönemi geldiğinde Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi başladığında nesli tükenme riski altında bulunduğundan tekrar kafeslere alınıyor.

Birecik'teki istasyonda şubatta doğaya bırakılan 242 kelaynak uzman personel tarafından yakalanarak kafeslere alınmaya başlandı.

Kuşlardan kan örnekleri alan ekipler, halkalama işlemlerini ve kilolarını kayıt altına aldıktan sonra kafese koyuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl şubat ayında üremeleri için doğaya bıraktıklarını kelaynakların temmuz ayı itibarıyla kafeslere almaya başladıklarını belirtti.

Kuşların zarar görmeden kafese alındığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kuşlarımızı yakalayıp kafeslere aldığımızda yeni bireylerimizin kan örnekleri alınıyor. Daha sonra halkalama işlemi yapıp kayıt altına alıyoruz. Sağlık durumları kontrol ediliyor. Alınan kan örnekleriyle kuşların erkek veya dişi olduklarının tespitini yapıyoruz. Bu yıl şükürler olsun her yönüyle verimli bir yıl geçiriyoruz. Kuşlarımızın durumu gayet iyi. Bunun yanında yavrulama oranının da yüksek olduğunu gözlemliyoruz."

Kaynak: AA