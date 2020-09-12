Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 488 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 488 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 488 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 488 yeni koronavirüs vakası
12.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:45

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 488 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 57 bin 362'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 488 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 57 bin 362'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 119 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 484'e ulaştığını açıkladı.


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Kaynak: DHA

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