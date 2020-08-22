Son dakika haber... Patara Antik Kenti'nden senfonik ezgiler yükselecek Bir son dakika haberine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının, şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde sahneleyeceği 'Patara Yılı Konseri' 27 Ağustos akşamı sanatseverlerle buluşacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının, şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde sahneleyeceği 'Patara Yılı Konseri' 27 Ağustos akşamı sanatseverlerle buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edileceği konserde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile 'La Casa de Papel' dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne alacak. Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da sahneyi paylaşacak diğer ünlü isimler olacak.

RESTORASYON SONRASI İLK KONSER Antik Dönemde Likya Birliği'nin başkentliğini üstlenen Patara, şehir kapısından suyollarına, tiyatrosundan meclis binasına pek çok önemli kültür varlığına sahip. Kentin önemli unsurlarından Patara Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen güçlendirme, sahne temizliği, kazı çalışmaları, çeşitli restorasyon ve konservasyonlarlar ile çevre düzenlemeleri sonrasında alan etkinliklere hazır hale getirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından bu yıl içerisinde yapılan çalışmaların ardından antik kentte düzenlenecek etkinlik restorasyon sonrası ilk konser olacak.

Patara Antik Kenti'nde düzenlenecek konserin biletlerine ve etkinliğe ilişkin ayrıntılara 'Sanat Cepte' ile 'Biletinial' uygulamalarından ulaşılabiliyor.

Kaynak: DHA