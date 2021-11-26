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Son dakika haber: Ordu'da atıl arazi soya fasulyesi ekilerek tarıma kazandırıldı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Ordu'da atıl arazi soya fasulyesi ekilerek tarıma kazandırıldı

Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun İkizce ilçesinde, 40 yıldır atıl durumdaki araziye ekilen soya fasulyesinin hasadı yapıldı.

İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde, 40 yıldır atıl durumdaki araziye ekilen soya fasulyesinin hasadı yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin de tarıma verdiği destek kapsamında, "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğindeki proje çerçevesinde, İkizce ilçesinde 1981 yılından bu yana tarım yapılmayan arazide ekilen soya fasulyesinin hasadı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, hasat etkinliğinde yaptığı konuşmada, proje kapsamında 14 bin dekar atıl tarım arazisinin değerlendirilerek üretime kazandırıldığını söyledi.

Ultav, 2019 yılından bu yana soya fasulyesinin Ordu'nun tarımsal ürün deseni içerisine girmesiyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Soya fasulyesinin üreticilere yeni bir gelir kaynağı oluşturduğuna dikkati çeken Ultav, bu yıl İkizce ve Ünye ilçelerinde soya fasulyesi ekimi yapıldığını anımsattı.

Üreticilerin, hasat edilen üründen memnun olduğunu dile getiren Ultav, "Uygun özelliklere sahip yerlerde soya fasulyesi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak hem atıl tarım arazilerini değerlendirmek hem de ekonomik getirisi yüksek olan bu bitkiden üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini amaçlıyoruz." dedi.

İkizce Ziraat Odası Başkanı Hasan Çalık da 1981 yılına kadar pirinç ekilen ardından da boş bırakılan arazide örnek bir tarla oluşturduklarına işaret ederek, sonuçtan çok memnun kaldıklarını aktardı.

Çalık, bundan sonra diğer tarlalarda da soya fasulyesi üretimini arttırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haber: Ordu'da atıl arazi soya fasulyesi ekilerek tarıma kazandırıldı

Son dakika haber: Ordu'da atıl arazi soya fasulyesi ekilerek tarıma kazandırıldı

Son dakika haber: Ordu'da atıl arazi soya fasulyesi ekilerek tarıma kazandırıldı

Son dakika haber: Ordu'da atıl arazi soya fasulyesi ekilerek tarıma kazandırıldı

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AA / Eyüp Elevli - Ekonomi Haberleri

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