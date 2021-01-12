Son dakika haber... Nusaybin'de tarihi yerlerin turizme kazandırılması
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Son dakika haber... Nusaybin'de tarihi yerlerin turizme kazandırılması

12.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:08
Son dakika haber... Nusaybin'de tarihi yerlerin turizme kazandırılması

Gelen son dakika haberlerine göre Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında Mor Evgin Manastırı ile Marin Harabelerini turizme kazandırılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında Mor Evgin Manastırı ile Marin Harabelerini turizme kazandırılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Kaymakam Temizkan başkanlığında yapılan toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Mardin Müzesi Müdürü Gani Tarkan, mimar Rabia Daş ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Nusaybin Temsilcisi İlyas Aydın katıldı.

Toplantıda, Mor Evgin Manastırı ve Marin Harabelerinin turizme kazandırılması ve tanıtılması amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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