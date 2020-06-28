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Son dakika haber... Nallıhan'da ipek böcekçiliği gelişiyor

Son dakika ekonomi haberi: Ankara'nın, Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Nallıhan ilçesinde belediye tarafından ipek böcekçiliğini geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Son dakika haber... Nallıhan'da ipek böcekçiliği gelişiyor
28.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:54

Ankara'nın, Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Nallıhan ilçesinde belediye tarafından ipek böcekçiliğini geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, mahallelerde ipek böcekçiliği yatırımlarına ağırlık verdiklerini bildirdi.

Ozan Mahallesi'nde "İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi" kurarak faaliyete geçirdiklerini belirten Öntaş, "Yöreye kazandırdığımız bu tesisle vatandaşlarımız çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği de yetiştirerek, ipeğin ham maddesini üretiyor. Böylece bu tesiste üretilen ipek böceği ile ev ekonomisine katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öntaş, ipek böcekçiliğini geliştirmek için önceki yıllarda çok sayıda dut fidanı diktiklerini hatırlattı.

Bu fidanlar gürleşip yaprakları güzelleşince, ipek böceğinin ana maddesi olan ürünü yiyerek kozaya dönüştüğünü vurgulayan Öntaş, "Yaptığımız bu tesisin içine girdiğinizde böceklerin, kurtçukların bu dut yapraklarını yerken ses çıkardığını duyuyorsunuz. Biz ilçede ipek böcekçiliğini daha da geliştireceğiz. Bunun için ciddi çalışmalarımız halen var." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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