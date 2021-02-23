Son dakika haber | Mücbir sebep kararının detayları

Son dakika ekonomi haberine göre Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Leyla Ateş, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen mücbir sebepten yararlanabilecek işletmeler ve ertelenen ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Leyla Ateş, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen mücbir sebepten yararlanabilecek işletmeler ve ertelenen ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Leyla Ateş, pandemi nedeniyle ilan edilen mücbir sebepten nasıl yararlanılabileceği konusunda merak edilenleri anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı 524 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebepten yararlanabilecek işletmelerin, pandemi dolayısıyla kapatılan sektörlerde faaliyette bulunanlar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Leyla Ateş, bahsi geçen sektörlerin, sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik işletmeler olduğunu belirtti.

Mükelleflerin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde söz konusu tebliğin yayım tarihi olan 25 Ocak itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacağını kaydeden Prof. Dr. Ateş, "Eğer mükellefler vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibariyle sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiklerini ispat ve tevsik ederlerse, ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal ettikleri ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır" dedi.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKI ÖDEMELER

Prof. Dr. Leyla Ateş, mücbir sebep kapsamına giren ödemeleri şöyle saydı:

"Kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil), katma değer vergisi beyannameleri, form Ba-Bs bildirimleri, söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratları' ve e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri ile bu beyannamalere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı