Son dakika haber! Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

SİSAL Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü düzenlenen Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde '9876066' numaralı çeyrek biletiyle 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı. Adını vermek istemeyen talihliye çekini banka yetkilisi ile Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, "31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak'tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, 'www.millipiyangoonline.com' sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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