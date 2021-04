Son dakika haber... Liverpool'un 2020 şampiyonluk belgeseli TV+'ta

Son dakika habere göre Televizyon platformu TV+, Premium bir futbol belgeselini sporseverlerle buluşturuyor.

Televizyon platformu TV+, Premium bir futbol belgeselini sporseverlerle buluşturuyor. Liverpool'un 2020 yılındaki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, başarının mimarları ile televizyon platformunda tekrar yaşanıyor.

TV+, birbirinden heyecanlı spor organizasyonlarının yanı sıra özel içerikleri de spor severlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçen sene, 30 yıl aradan sonra Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool'un destansı sezonu TV+'ta yeniden yaşanacak. Liverpool'un mutlu sona ulaştığı sezonda, başarının mimarları zafere giden yolu televizyon platformunda futbol severlerle paylaşacak.

Verilen bilgiye göre, televizyon platformunun izleyicileri Türkiye'de ilk kez ve sadece TV+'ta yayınlanacak 'The End of the Storm' belgeseli ile Jürgen Klopp ve öğrencilerinin sıra dışı sezonuna tanıklık edecek. Sadio Mane, Virgilvan Dijk, Alisson Becker ve daha fazlası başarıya giden yolun detaylarını bu belgeselde hayranlarına aktaracak.

Milli futbolcular televizyon platformunda sahne alıyor

Öte yandan Premier Lig'in televizyon platformunda kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. Milli maç arası sonrasında milli futbolcuların sahne alacağı karşılaşmalar televizyon platformundan izlenebilecek. İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesinde yer alan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, evinde lider Manchester City'i ağırlayacak. Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma televizyon platformundan naklen yayınlanacak. Saat 20.00'deki mücadelede ise Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Liverpool deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.

Formula 1 heyecan TV+'ta

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Formula 1'de de heyecan sürüyor. 18 Nisan'da gerçekleşecek İtalya GP'si ve 2 Mayıs'ta koşulacak Portekiz GP'si canlı yayınlarla televizyon platformunda olacak.

Televizyon platformunun canlı yayın takvimi şöyle açıklandı:

3 Nisan Cumartesi

Arsenal - Liverpool

Leicester United - Manchester City

18 Nisan Pazar

Formula 1 İtalya GP

2 Mayıs Pazar

Formula 1 Portekiz GP - İSTANBUL

