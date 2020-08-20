Son dakika haber! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi öldü
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Son dakika haber! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi öldü

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi öldü
20.08.2020 08:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1212 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1212 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 111 bin 100'e, vaka sayısı da 49 bin 298 artarak 3 milyon 456 bin 652'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 721 bin 377 vaka ve 27 bin 591 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 615 bin 254 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 977 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 53 bin 866'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 652 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 925'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 96 bin 664 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 707 artarak 58 bin 481'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 792 artışla 537 bin 31'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 367 bin 537 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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