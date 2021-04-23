Son dakika gündem: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BABALARIYLA PENCEREDEN BAYRAMLAŞTILAR
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Son dakika gündem: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BABALARIYLA PENCEREDEN BAYRAMLAŞTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, Zehra (5) ve Göktuğ (12) Gürtürk kardeşler, koronavirüse yakalanan ve evin bir odasında izole olan babaları ile pencere arasından 23 Nisan kutlaması yaptı.

ELAZIĞ'da, Zehra (5) ve Göktuğ (12) Gürtürk kardeşler, koronavirüse yakalanan ve evin bir odasında izole olan babaları ile pencere arasından 23 Nisan kutlaması yaptı.

Elazığ'da yaşayan Serkan Gürtürk, 5 gün önce koronavirüse yakalanarak, evinin bir odasında izole oldu. Temaslı olan ancak belirti göstermeyen eşi Esra Gürtürk, çocukları Zehra ve Göktuğ için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik hazırladı. Babalarını da etkinliğe dahil etmek isteyen çocuklar, balkonun pencere bölümünü Türk bayrağıyla süsledi. Daha sonra çocuklar, müzik eşliğinde babalarının bulunduğu odanın penceresinin önüne gelerek, ellerindeki Türk bayrağını sallayıp, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Son dakika gündem: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BABALARIYLA PENCEREDEN BAYRAMLAŞTILAR
Son dakika gündem: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BABALARIYLA PENCEREDEN BAYRAMLAŞTILAR
Son dakika gündem: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BABALARIYLA PENCEREDEN BAYRAMLAŞTILAR
Son dakika gündem: KORONAVİRÜSE YAKALANAN BABALARIYLA PENCEREDEN BAYRAMLAŞTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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