Son dakika haber... Konya'da otomobilin kaza yapan araçlara çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Konya'da otomobilin kaza yapan araçlara çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı

06.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:56
Son dakika haber... Konya'da otomobilin kaza yapan araçlara çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, otomobilin kaza yapan araçlara çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, otomobilin kaza yapan araçlara çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 CKR 574 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Hastane Kavşağı'nda, 42 AHC 884 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler, olay yerine polis ekibi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin inceleme yaptığı sırada, Hamza İhtiyar yönetimindeki 55 RL 486 plakalı otomobil de kaza yapan araçlarla, olay yerindeki polis aracına çarptı.

Kazada, aracının yanında bulunan polis memuru Ercüment Kamanlı ile sürücü Hamza İhtiyar ve aynı otomobildeki Rasime İhtiyar yaralandı.

Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hamza ve Rasime İhtiyar, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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