Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

19.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:59
Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF737,813509-0,42
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,045107-0,23
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,074979-0,21
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059949-0,17
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,231097-0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,035622-0,98
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043513-0,61
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,083045-0,61
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042679-0,58
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,674141-0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,540313-1,96
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,102133-1,37
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,112150-1,14
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu129,141940-1,11
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,039975-0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,021956-0,57
Aura Portföy Değ. Fon0,756088-0,30
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,382166-0,22
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,696975-0,12
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu41,315676-0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061710-0,68
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,890883-0,61
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,973809-0,61
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,186743-0,60
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,795079-0,54
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,230978-1,05
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,376269-1,02
QNB Finans Portföy Altın BYF41,106164-0,91
Gedik Portföy Altın Fon0,989920-0,83
HSBC Portföy Altın Fonu3,889881-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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