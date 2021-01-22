Son Dakika | KASTAMONU - Sanayi sitesindeki yangın söndürülmeye çalışılıyor (2)
22.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:01
Son dakika haberi: Kastamonu'da sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kastamonu'da sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Eski Sanayi Sitesi'nde 12 dükkanın bulunduğu blokta yangın çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Yangına müdahale eden Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin sanayi sitesinin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için çaba harcıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor