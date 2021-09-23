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Son dakika haber: Karabük'te itfaiye, yangını söndürdükleri evden çıkan parayı sahibine teslim etti

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Karabük'te itfaiye, yangını söndürdükleri evden çıkan parayı sahibine teslim etti

Son dakika haber: Karabük'te bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye, 85 yaşındaki ev sahibinin 2 bin 100 lirasını hasar gören evden çıkartarak sahibine teslim etti.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye, 85 yaşındaki ev sahibinin 2 bin 100 lirasını hasar gören evden çıkartarak sahibine teslim etti.

Merkeze bağlı Arıcak köyünde yalnız yaşayan Hüseyin Kaynak'a ait 2 katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde hasar oluştu.

Hüseyin Kaynak, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, evindeki paltosunun cebinde parası ile içinde evrakların bulunduğu çantasının olduğunu söyledi.

Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, Kaynak'ın çantasını ve bir paltonun cebindeki 2 bin 100 lirayı bularak kendisine teslim etti.

Kaynak, gazetecilere, evde yaktığı piknik tüpünün aniden alev aldığını söyledi.

Tüpü dışarı atarken perdenin tutuştuğunu belirten Kaynak, "Komşulara bağırdım. İtfaiyeye haber verdiler. Evdeki 2 bin 100 liramı, banka kartımı ve önemli evraklarımın hepsini itfaiye ekipleri sağ olsun çıkardı." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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