Son dakika haber... Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada
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Son dakika haber... Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarparak metrelerce ileriye fırlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haber... Kamyonetin çarptığı gencin ölümden döndüğü anlar kamerada
04.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:05

Denizli'de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarparak metrelerce ileriye fırlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisi ile 5 metre ileri fırlayan genç düştüğü yerde hareketsiz kalırken, ölümden döndüğü görüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, 25 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Gürkan D. (25) isimli genç yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidinde yürümeye başlayan Gürkan D.'ye yol ortasına geldiği esnada İbrahim A., idaresindeki 20 ADJ 209 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gürkan D., birkaç metre havalanıp 5 metre ileriye düştü. Yere düşen genç bir süre sürüklendikten sonra düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Yaşanan bu anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası anbean kayıt altına aldı. Olayın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Gürkan D., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Çocuk yaya geçidinden geçiyordu"

Olayın görgü tanıklarından Ertan Ünal isimli esnaf ise kamyonetin çarpması ile gencin metrelerce ileriye düştüğünü kaydederek, "Çocuk yaya geçidinden geçerken hızlı gelen pikap vurmasıyla yere düşmesi bir oldu. Hemen 112'yi aradık geldiler götürdüler. Pek bir şeyi gözükmüyor ama inşallah bir şeyi yoktur" dedi.

Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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