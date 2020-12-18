Son dakika haber... Taksinin köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberler... İzmir'in Çiğli ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, bir taksi, sokaktan geçerken, yolda yatan bir köpeği ezdi.

Köpek can çekişirken aracından inmeyen taksi sürücüsü, diğer köpeklerin havlamaları arasında sokaktan geçişine devam etti.

Olay anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı