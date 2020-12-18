Son dakika haber... Taksinin köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber... Taksinin köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

18.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:37

Son dakika haberler... İzmir'in Çiğli ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, bir taksi, sokaktan geçerken, yolda yatan bir köpeği ezdi.

Köpek can çekişirken aracından inmeyen taksi sürücüsü, diğer köpeklerin havlamaları arasında sokaktan geçişine devam etti.

Olay anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... Taksinin köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Taksinin köpeği ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
SONGUL: yaşıyormu acaba yavrucak :(
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500
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