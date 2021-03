Son dakika haber: İtalyan Müsteşar Stefano: İtalya'ya yatırım, AB'ye erişim anlamına geliyor

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, İtalya Ticaret Ajansı (İTA) sponsorluğunda gerçekleştirilen 'İtalya Özel Oturumu'nda İtalya ve Türkiye arasındaki iş fısatları görüşüldü. Panelde konuşan İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano, "Türkiye ile İtalya arasında sağlam ilişkiler var ve MENA bölgesindeki en önemli ülkeleriz. İtalyan şirketleri her daim Türkiye'de iş yapmak için istekli oldu ve bu ilgi sürüyor ki bunu pek çok farklı sektörlerde yapılan karşılıklı yatırımlarda görmek mümkün. İtalya'ya yatırımı, AB'ye erişim ve buradaki 500 milyonluk nüfusa ulaşabilme olarak görmek gerekiyor" dedi.

Moderatörlüğünü İtalya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Türkiye Temsilcisi Alper Mat'ın yaptığı ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano'nun panel açılış konuşması ile başlayan panele Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO'su Niccolo' Ubertalli, CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta ve Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi katıldı.

STEFANO: İTALYA'YA YATIRIM, 500 MİLYON NÜFUSLU AB'YE GİRİŞ ANLAMINA GELİYOR

İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano, "Türkiye ile İtalya arasında sağlam ilişkiler var ve MENA bölgesindeki en önemli ülkeleriz. Pandemiye rağmen Türk ekonomisi 1,8 büyüme gerçekleştirdi ve uluslararası para fonu 2021 için de artış öngörüyor. İtalyan şirketleri her daim Türkiye'de iş yapmak için istekli oldu ve bu ilgi sürüyor ki bunu pek çok farklı sektörlerde yapılan karşılıklı yatırımlarda görmek mümkün. İtalya'ya yatırımı, AB'ye erişim ve buradaki 500 milyonluk nüfusa ulaşabilme olarak görmek gerekiyor. Pandemide İtalya hükümeti önemli önlemler aldı ve yatırım yapmak isteyenlerin bu dönemde de desteklendiğini belirtmek isterim. İtalya'ya yapılacak her yatırımın hem istihdamı hem de teknolojiyi geliştireceğini biliyoruz. İtalyan Yatırım Ajansı başta olmak üzere tüm İtalyan merciler bütün bürokratik işlemlerde hem yönlendirici hem de destekleyici olmak için özel çaba gösteriyorlar" dedi.

TÜRKİYE HALA YATIRIM İÇİN BÖLGESİNDEKİ EN İYİ SEÇENEK

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ise "Bir İtalyan dostu olarak 'neden İtalya?' diye sorulduğunda en başta iki ülkenin de ciddi girişimci ruhundan bahsederim hep. Türkiye ile İtalya arasında geçmişe dayanan birlikte çalışma kültürü var. CETCO anlaşması ile 30 milyar Dolarlık bir hedef belirledik ve sürdürülebilir büyüme için stratejiler geliştiriyoruz. Geleceği inşaa et ve herkesi dahil et mottomuz ile dünyada görmek istediğimiz değişikliği kendimiz yapmaya gayret ediyoruz. Pandemiyle birlikte büyük değişimler yaşadık ve iş dünyasının iş yapış şekilleri değişti. Bugünlerde dayanıklılık ve vazgeçmemek çok önemli. Avrupa ve İtalya'da bu çok önemseniyor. Pandemi tüm tedarik zincirlerini kırdı ve sektörler arası alışverişi de etkiledi. Post pandemi dönemine geçiyoruz ve iş dünyası eski mentalitesiyle çalışamayacağının farkında. Baskı her yerden geliyor ve Türkiye tüm ülkeler içerisinde en iyi seçenek olarak görünüyor" diye konuştu.

PANDEMİNİN KARAMSARLIĞINDAN ÇIKIP FIRSATLARA BAKMALI

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman da "Şişecam olarak 14 ülkede 22 bin çalışana sahibiz ve bunlar içerisinde İtalya önemli yere sahip. İlk yatırımı 2005 yılında yaptık ve bugün gelinen noktada Avrupa'da ve özellikle de İtalya pazarında en büyük düz cam üreticisi olduğumuzu söyleyebilirim. Bütünsel anlamda etkileyici bir büyüklüğümüz var İtalya'da ve ekonomi alanında hem yatırım ajansı hem yerel yönetimler nezdinde büyük destek görüyoruz. İki ülke arasında daha çok gelişme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve buna odaklanılması durumunda ticaret hacimlerinin daha da artabileceğine inanıyorum. Artık pandeminin karamsarlığından çıkıp fırsatlardan yararlanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAKİ LİMANLARIMIZLA TİCARETİN ÖNEMLİ UĞRAK NOKTASI OLACAĞIZ

Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ise "8 yıldır kapalı olan İtalya'daki limanın işletmesini aldık ve yaptığımız yatırımla liman ilk faz kapasitesiyle faaliyete başlamak üzere. Tüm süreçlerde İtalyan hükümeti ve yerel yönetimlerle iyi ilişkiler kurduk ve çok destekleyici oldular. Yaptığımız yatırım, Türkiye-İtalya arasındaki ticarette önemli bir yere sahip olacak. Ayrıca Sicilya'da bir limanın işletilmesi konusunda anlaşma imzalama sürecindeyiz ve böylece her iki ülke için de ticarette önemli bir lojistik merkez olma yolunda ilerliyoruz. İtalya bizim için önemli bir basamak" dedi.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM CAZİBESİ HEP SÜRECEKTİR

Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO'su Niccolo' Ubertalli da "Türkiye'deki finans politikası oldukça güçlü ve GSMH olarak bakıldığında Türkiye bölgenin en tepesinde yer alıyor. Türkiye'nin ekonomi politikası, bölgede bir lider olarak yer almasını sağlayacak çapta. Özellikle pandemi döneminde hızlı ve cesur kararlar aldığı için yeni fırsatlar yarattı. Finansal politikanın ele alınışı bakımından Türkiye oldukça güçlü. ve elbette genç nüfusu ile Türkiye, şartlar ne olursa olsun, her zaman yatırımcı ve sermaye çekecek bir ülke" diye konuştu.

TÜRK MÜHENDİSLERİ SAYESİNDE AVRUPA'DA GÜÇLÜYÜZ

CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta ise "Türkiye'deki başarımızın köklerinde Türk mühendisleri yatıyor. İç pazarda kendi uzmanlığımız ile Türkiye pazarı özelinde ürün çeşitliliği ile başlayan başarılarımızı, Türk mühendislerinin inovasyon yetenekleri sayesinde Avrupa pazarında daha da başarılı olmamızı sağladı. AB'deki yeni düzenlemeleri çok hızlı adapte etmeyi başardılar ve uluslararası teknoloji inovasyonu konusunda şirketimizi öne çıkarıp bizi hem ticari hem de teknoloji açısından ileriye taşıdılar" ifadelerini kullandı.

TÜRK ÇİFTÇİSİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM MODELLERİ GELİŞTİRİYORUZ

Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi da "Barilla olarak 1994 yılından bu yana Türkiye'deyiz. Üretim tekniklerimizi yerlileştirerek uygulamaya koyduk ve hatta geliştirdik. Senin için iyi olan gezegen için de iyi olmalı mottosu ile çalışıyoruz. Bu nedenle Türk çiftçileri ile çalışıp Durum buğdayının üretilmediği alanların üretilmesine önayak olduk. Sürdürülebilir bir üretim modeli geliştiriyoruz ve Barilla olarak hep Türk tarımıyla uzun vadeli projeler yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

KÖKLÜ TÜRK-İTALYAN BAĞLARI KOLAY KOLAY KOPMAZ

İtalyan Ticaret Ajansı Genel Müdürü Roberto Luongo ise "İki ülke arasında önemli iş birlikleri var ve bağları kolay kolay kopacak gibi değil. Geçmişte olduğu gibi bugün de ticari ilişkiler bağlamında iki ülke iyi bir dönemde ki sürmesini ve güçlendirilmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı