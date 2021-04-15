Son dakika haber: İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itirazları reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itirazları reddetti

Son dakika haber: İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itirazları reddetti
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itiraz talepleri, istinaf mahkemesince reddedildi.

İstinaf itirazları reddetti, Kadir Şeker'in dosyası Yargıtay'a gönderildi
İstinaf itirazları reddetti, Kadir Şeker'in dosyası Yargıtay'a gönderildi
Paylaştığı fotoğraflar lüks yaşam süren cerrahın başına iş açtı! Soluğu mahkemede alan eski eş, nafakaya zam istedi
Paylaştığı fotoğraflar lüks yaşam süren cerrahın başına iş açtı! Soluğu mahkemede alan eski eş, nafakaya zam istedi

Yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itiraz talepleri, istinaf mahkemesince reddedildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in dosyasını inceledi.

Mahkeme, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeker'in avukatları ve davanın katılanları tarafından yapılan itirazları esastan reddetti.

Dosyanın Yargıtay incelemesine gönderilmesi bekleniyor.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsündeki yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı "haksız tahrik indiriminin üst sınırdan uygulanması gerektiği", Kadir Şeker'in avukatları "olayın meşru müdafaa veya sınırın aşılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" ve maktul Özgür Duran'ın avukatları da sanığa "haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği" gerekçesiyle kararın bozulmasını istemiş, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne itirazda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Türker Ertürk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Burak Deniz Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itirazları reddetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:25:19. #1.15#

title