Son dakika haber! Gördes'te MASKİ'nin yatırımları görüşüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u ziyaret etti. Ziyarette MASKİ'nin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar görüşüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gördes programı kapsamında Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile bir araya geldi. Ziyarette, Ak Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Esen ile İlhan Türe, İyi Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yavuz, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Şube Müdürü Güray Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici de yer aldı. Ziyarette MASKİ'nin yatırımları detaylı şekilde görüşüldü.

"Bizim için çok önemli bir yatırım olacak"

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ilçelerinde MASKİ tarafından yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, "İlçemizde bugüne kadar MASKİ tarafından önemli projelere hayat verildi. Şu an ilçe merkezimizin su ihtiyacını karşılayacak olan proje ile ilgili bilgi aldık. Bizim için çok önemli bir yatırım olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

"Manisa'mız için çalışmaya devam edeceğiz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gördes ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini artırmak için çalıştıklarını belirterek, "Gördes ilçemizde önemli bir projeyi daha hayata geçirmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Fizibilite raporu ile ilgili olarak da incelemeler yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde 17 ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Hazırlanan projeyi Gördes Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimiz ile paylaştık. Kendileri de hazırlanan projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Biz, Manisamız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Meclis üyelerinden MASKİ'ye teşekkür

MASKİ Hizmet Binasında Belediye Meclis Üyeleri ile ayrı bir toplantı daha yapan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet, hem ilçe merkezi hem de Güneşli, Evciler ve Ulgar mahallelerinde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Meclis üyeleri hem ziyaretten hem de kendilerine yapılan bilgilendirmeden dolayı Çevik'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı