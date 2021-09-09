Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
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Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi

Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray yaz transfer döneminde 6'sı yabancı, 5'i de Türk olmak üzere toplam 11 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Galatasaray yaz transfer döneminde 6'sı yabancı, 5'i de Türk olmak üzere toplam 11 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılıların transfer ettiği 11 futbolcunun yaş ortalaması ise 24 olarak dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayan Galatasaray bu yaz transfer döneminde hareketli günler geçirdi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas seçimden sonra ilk iş olarak Teknik Direktör Fatih Terim ile yeniden anlaştı. Bundan sonra Aslan'da transfer sürecindeki hareketlilik artarak devam etti.

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna 11 futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılarda bu 11 futbolcunun 6'sı yabancı, 5'i de yerli oldu. Cimbom ilk olarak kadrosuna Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ü dahil etti. Transferin son gününde ise Gustavo Assunçao takıma katıldı.

TRANSFERLERİN YAŞ ORTALAMASI 24

Galatasaray transfer döneminde daha çok geleceğe yönelik transferler yaptı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcuları kadrosuna katarak ileriki dönemde de ekonomik olarak beklentilerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Aslan sadece 1 tane 30 yaş ve üzerinde futbolcuyu transfer etti. Cimbom, 3 tane 21, 2'şer tane 22, 23 ve 28, 1'er tane de 24 ve 31 yaşında futbolcuyu aldı. Galatasaray'ın bu sene yaptığı transferlerin yaş ortalaması ise 24 oldu.

11 FUTBOLCUNUN 2'Sİ KİRALIK

Geçtiğimiz transfer dönemlerine göre Galatasaray bu dönemde kiralık futbolculara ağırlık vermedi. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 6'sını bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etti. Boş durumda olan 3 futbolcu ile anlaşan Aslan, 2 futbolcuyu da kiralık olarak transfer etti.

RADAMEL FALCAO TAKIMDAN AYRILDI

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao ve Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren Martin Linnes, Ryan Donk ve Şener Özbayraklı ile de yola devam edilmedi.

12 isim kiralık olarak gitti

Galatasaray'da 12 futbolcu kiralık olarak bir başka takıma transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Okan Kocuk, Ozornwafor, Emin Bayram ve Emre Taşdemir bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Ayrıca birçok genç futbolcu da tecrübe kazanması için kiralık olarak gitti.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Etebo ve Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmedi.

Galatasaray'ın transfer ettiği futbolcular şöyle:

Gustavo Assunçao (21) - Famalicao

Halil Dervişoğlu (22) - Brentford

Olimpiu Morutan (22) - FCSB

Victor Nelsson (23) - FC Copenhagen

Berkan Kutlu (23) - Alanyaspor

Patrick van Aanholt (31) - Crystal Palace

Sacha Boey (21) - Rennes

Alexandru Cicaldau (24) - Universitatea Craiova

Barış Alper Yılmaz (21) - Ankara Keçiörengücü

Alpaslan Öztürk (28) - Göztepe

Aytaç Kara (28) - Kasımpaşa

Takımdan ayrılan isimler ise şu şekilde:

Emre Akbaba (29) - Alanyaspor - Kiralık

Yunus Akgün (21) - Adana Demirspor - Kiralık

Radamel Falcao (35) - Serbest - Rayo Vallecano

Jesse Sekidika (25) - Oud-Heverlee Leuven - Kiralık

Ryan Donk (35) - Serbest - Kasımpaşa

Emre Taşdemir (26) - Giresunspor - Kiralık

Valentine Ozornwafor (22) - RSC Charleroi - Kiralık

Abdussamed Karnucu (21) - Tarsus İdman Yurdu - Kiralık

Süleyman Luş (20) - Bandırmaspor - Kiralık

Gökay Güney (22) - Bandırmaspor - Kiralık

Erkan Süer (20) - Uşakspor - Kiralık

Emin Bayram (18) - Boluspor - Kiralık

Ali Yavuz Kol (20) - Ankara Keçiörengücü - Kiralık

Jimmy Durmaz (32) - Serbest - Fatih Karagümrük

Okan Kocuk (26) - Giresunspor - Kiralık

Martin Linnes (29) - Serbest - Molde

Şener Özbayraklı (31) - Serbest - Medipol Başakşehir

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi
Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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