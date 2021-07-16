Son dakika haber: Fransa'da Adama Traore'nin ölümünde suçlanan jandarmalar siyahi genci gözaltına aldıkları için ödüllendirilmiş

Son dakika gündem haberine göre Fransa'da Temmuz 2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren Adama Traore'nin ölümünde suçlanan jandarmalara, siyahi genci gözaltına aldıkları için ödül verildiği ortaya çıktı.

Fransa'da Temmuz 2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren Adama Traore'nin ölümünde suçlanan jandarmalara, siyahi genci gözaltına aldıkları için ödül verildiği ortaya çıktı.

Mediapart'ın haberine göre, siyahi genç Traore'yi 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası gözaltına alan 3 jandarmaya, gencin jandarma aracındaki ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, 5 Eylül 2019'da takdirname verildi.

Takdirnamenin jandarmalara Traore'yi yerini tespit edip karşı koyarak, "ulusal jandarmaya yaraşır kararlılık ve sadakat gösterdikleri" için verildiği belirtildi.

Ödülün resmi gazetede yer almadığı ancak 3 jandarmanın idari dosyasında yer aldığı ve soruşturmayı yürüten müfettişlere verildiği aktarılan haberde, Nisan 2019'da sorgu hakimlerinin yeni bir adli tıp muayenesi ve bazı tanıkların yeniden dinlenmesini talep ederek Aralık 2018'de kapatılan soruşturmayı yeniden başlattığı ifade edildi.

Ulusal Jandarma Genel Direktörlüğü'nce takdir edilen ödül, tehlike karşısında cesurca hareket ederek üstün hizmet gösteren jandarmalara veriliyor.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Adama Traore'nin doktor müdahale etmeden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken tahkikat hakimlerinin yürüttüğü soruşturmalardan sonuç çıkmamıştı.

Savcının, "Adama'nın polis şiddetiyle değil enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği" şeklindeki açıklaması üzerine banliyölerde isyan başlamış, çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmiş, kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.

Adama'nın kız kardeşi Assa Traore, kardeşinin yıllardır polisin ısrarlı takibi altında olduğunu belirterek, polis şiddetiyle öldüğünü savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru